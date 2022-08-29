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Путин: Запад всегда пытался дискредитировать нацполитику России

14:30
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Такое мнение он выразил на встрече с главой ФАДН

Западные политики всегда шли по пути дискредитации национальной политики России.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым.

"Они всегда пытаются это сделать", - заметил Путин.

Баринов заметил, что риски в национальной политике возросли после начала специальной военной операции на Украине.

"Мы понимаем, что наша сфера очень чувствительная для людей, и не собираемся почивать на лаврах, потому что негативные моменты, негативные аспекты, риски в нашей сфере никуда не делись, а с началом специальной военной операции добавились и новые", - заметил глава ФАДН.

Ранее Путин назвал исламские страны традиционными партнерами России в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

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