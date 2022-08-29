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Пилоты Air France подрались во время рейса Женева - Париж

14:44
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Обоих отстранили

Как пишет AFP, в июне во время рейса Женева - Париж авиакомпании Air France в кабине самолета произошла потасовка между двумя пилотами.

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Уточняется, что инцидент имел место на борту самолета Airbus A320.

"Эти пилоты на текущий момент отстранены от полетов и ожидают решения руководства, которое определит исход и отношение к этому событию", - сообщили в компании.

По данным СМИ, после взлета второй пилот отказался последовать указанию первого, после чего мужчины схватили друг друга за воротники и агрессивно тянули.

В Air France настаивают, что на управление и безопасность полета инцидент не повлиял.

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