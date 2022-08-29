В Минске назвали срок подготовки договора о едином рынке нефти Союзного государства

Проект документа уже рассматривают стороны

Белоруссия и Россия продолжают работу над межправительственным договором о едином рынке нефти и планируют подготовить документ к утверждению к середине 2023 года. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказал председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

По словам Рыбакова, проект соответствующего договора находится на рассмотрении как у нас, так и у российской стороны.

Предполагается до конца 2022 года "снять все возможные и невозможные аспекты, все спорные вопросы, чтобы в срок до середины следующего года сформировать чистовой договор", отметил глава "Белнефтехима".

Рыбаков также рассказал, что до середины 2023 года поставлена задача сформировать межправдоговор по единому рынку нефти, сообщает агентство "БелТА".

Декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы был подписан в ноябре 2021-го. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о прорыве в создании Союзного государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"