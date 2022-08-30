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Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

00:01
  • вторник
  • 30 августа 2022

Тельцам не стоит переутомляться, Стрельцам грозят временные препятствия или паузы

Овны

День, когда многое не ладится. И не только у вас, но и у других знаков зодиака. Виноваты звезды, а не вы. Настройтесь на философский лад: все проходит и это тоже пройдет.

Тельцы

Сегодня нужно многое держать в голове, в том числе ситуацию со здоровьем. Не переутомляйтесь, вовремя принимайте пищу и лекарства, прощайте себе ошибки в делах.

Близнецы

Все неплохо складывается в любви, творчестве, делах, связанных с детьми и заботами о себе. Но не спешите делиться этим в социальных сетях – могут найтись завистники.

Рак

Вам пока сложно успевать делать все на отлично и дома, и на работе. Перфекционизм до добра не доводит. Не тратьте силы на то, чтобы все было на 100% идеально.

Львы

Если есть трудности в каком-то деле, поищите в интернете лайфхаки, которые облегчат процесс. Поверьте, что все можно оптимизировать, если знать как!

Девы

Вашему Солнцу уже лучше, но оно еще не успело набрать хорошую физическую форму. Поэтому и вам тоже нужно немного поберечься: откажитесь от алкоголя, сигарет, хорошенько высыпайтесь.

Весы

Не грустите: сегодняшний день мало кому принесет легкую победу или развеселое настроение. Слушайте хорошие книги, изучайте языки – это вас увлечет.

Скорпионы

Гороскоп напоминает, что в личной жизни у вас может быть откат назад. Вы и сами можете передумать заключать брак или разводиться – это нормально!

Стрельцы

Не торопитесь делать ставки на дела, которые в последние дни у вас хорошо шли. Могут возникнуть временные препятствия или паузы, так что победа не будет суперлегкой.

Козероги

Деньги, накопления, траты, кредиты, налоги – что-то из этого вам сейчас добавляет стресса. Записывайте, какие уроки вы из этого вынесли: это пойдет на пользу.

Водолеи

Ваши дела идут на лад, хотя и очень медленно. Дети, творчество, спорт и другие хобби, а также шопинг – вот что может отвлечь и добавить позитивных эмоций.

Рыбы

Вы находитесь на островке благополучия, где может быть скучновато и не слишком богато, зато стабильно. Многие поменялись бы с вами местами, помните об этом!

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