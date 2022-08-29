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Мэр Одессы призвал к переговорам с Россией

15:25
  • понедельник
  • 29 августа 2022

На кону жизни людей

Мэр Одессы Геннадий Труханов дал интервью итальянской газете Corriere della Sera, в котором, в частности, призвал власти в Киеве к переговорам с Россией.

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"Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на кону жизни миллионов людей", - сказал он.

Как добавил глава города, необходимо искать компромиссы и избегать "логики стенка на стенку".

Также Труханов высказался против сноса памятников Екатерине II, Пушкину и Гагарину.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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