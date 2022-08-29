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В Крыму опровергли заявления о наступлении ВСУ на южном направлении

15:32
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Эти сообщения не соответствуют действительности

Заявления о наступлении Вооруженных сил Украины на южном направлении являются фейком. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
ВСУ за сутки более 50 раз атаковали Донбасс

Как напомнил политик в своем Telegram, “диванные войска киевского режима проводили уже не раз” различные информационные вбросы. В качестве примера Аксенов привел виртуальные "атаки" на Крымский мост.

Глава Крыма указал, что очередной фейк украинской пропаганды, на этот раз посвященный якобы наступлению ВСУ на южном направлении, "с готовностью подхватили на Западе".

Один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай" ранее рассказал, что Киев значительно занижает свои боевые потери. По мнению ополченца, ВСУ потеряли порядка 200 тысяч человек убитыми и больше 300 тысяч ранеными.

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