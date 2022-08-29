Logitech объявила об уходе из России

Швейцарская компания допустила возобновление работы в стране

Швейцарский производитель компьютерной периферии и устройств для геймеров Logitech прекращает работу на российском рынке. Об этом рассказали в понедельник, 29 августа, в пресс-службе компании.

Член пресс-службы компании Бен Старки заявил, что после начала российской спецоперации по защите республик Донбасса в Logitech продолжили пристально следить за ситуацией, однако обстоятельства на позволяют продолжить бизнес, как ранее. Из-за нестабильности ситуации в Logitech начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России.

Как отметили в Logitech, компания надеется на возвращение на российский рынок, если в будущем сложатся подходящие для этого условия, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что многие компании из стран Запада, включая ЕС, США и Канаду, по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. По словам представителя Кремля, многие компании говорят, что под беспрецедентным давлением они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, однако при первой возможности хотели бы вернуться.

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