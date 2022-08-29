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США проведут встречу стран-доноров для Украины

15:26
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Речь идет о военной помощи Киеву

Пентагон созывает встречу стран, оказывающих военную помощь Украине, сообщила пресс-служба ведомства.

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"Министр обороны Ллойд Остин вновь пригласил министров обороны и высокопоставленных военных представителей со всего мира для обсуждения продолжающегося кризиса на Украине и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - говорится в сообщении.

Ожидается участие около четырех десятков государств. Встреча пройдет в Германии 8 сентября.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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