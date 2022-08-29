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Союзные войска сжимают кольцо вокруг Авдеевки

22:16
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Обстрелы Донецка со стороны ВСУ продолжаются

Украинские вооруженные формирования в понедельник целый день обстреливали Запорожскую АЭС. Один из снарядов пробил крышу спецкорпуса №1, в котором хранится топливо для реакторов. Об этом сообщают власти региона. По данным администрации Энергодара, ситуация находится под контролем, радиационный фон в норме. Мишенью националистов сегодня стала и Каховская ГЭС в Херсонской области. Рвутся снаряды в городах и селах Донбасса. Тем временем союзные войска неумолимо сжимают кольцо вокруг Авдеевки, откуда ВСУ бьют по Донецку.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева

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