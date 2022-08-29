Разобщенные страны Запада откажутся от помощи Украине

В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Киеву, пишут СМИ

Украинские националисты активизировали атаки на АЭС в преддверии приезда миссии МАГАТЭ. Она должна посетить Запорожскую станцию уже на этой неделе. Делегацию возглавляет гендиректор международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Поведение Киева в ситуации с обстрелами атомной электростанции в российском МИДе назвали самоубийственным.

В момент, когда очередной украинский беспилотник пытался нанести удар по хранилищу атомных отходов на территории Запорожской АЭС, уже было известно, что делегация МАГАТЭ все-таки прибудет на станцию. В её состав вошли 14 человек.

"Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС не уже на этой неделе", - заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Помимо Рафаэля Гросси, в состав делегации вошли специалисты из Польши, Литвы, Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии. А также Сербии и Китая. Наличие двух последних представителей все-таки вселяет надежду на объективный анализ происходящего, чего все эти недели и добивалась Москва.

"Мы давно ждали эту миссию. Считаем её необходимой. И считаем по-прежнему, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности, обстреливая территорию Запорожской АЭС и прилегающие территории", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По данным издания Wall Street Journal, инспекторы прибудут на Запорожскую АЭС 31 августа. И пробудут там до 3 сентября. Однако уедут не все специалисты. Как заявляют российские дипломаты, часть экспертов продолжат работу на станции, что, конечно, не в интересах киевского режима. Визиту делегации МАГАТЭ Украина всячески пыталась помешать. А теперь, когда он стал неминуем, глава МИД этой страны дал понять, что ждёт от организации "правильного" отчёта.

"Если МАГАТЭ не сделает вывод о том, что Россия нарушает ядерные протоколы, Россия подвергнет мир риску ядерной катастрофы", - сказал Дмитрий Кулеба.

Видимо, инспекторы должны признать, что, контролируя станцию, российские войска обстреливают сами себя. И закрыть глаза на то, откуда реально по АЭС и городу Энергодар в ежедневном режиме прилетают снаряды и беспилотники. А также рекомендовать создать вокруг станции демилитаризованную зону, на чем так настаивают в Киеве. Зеленский повторяет это как мантру в своих ежедневных обращениях к народу, продолжая обещать ему контрнаступление.

"Россия принесла на Донбасс абсолютное игнорирование ценностей. Деградацию и смерть. Но Украина вернётся туда. Обязательно вернется", - заявил Зеленский.

В это, правда, уже мало кто верит. Причем, и на Украине, и на Западе. В прессе там все чаще появляются статьи с критикой Зеленского, которые сопровождают подобного рода карикатуры. И это вполне очевидно. Миллиарды долларов и евро, влитые в Украину в виде помощи и оружия, не приносят никакого результата. Усталость от этого конфликта растёт. Как и недовольство избирателей. Оттого так же Великобритания, пишет "Таймс", в ближайшее время может прекратить помогать Киеву.

"В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. А ситуация в целом говорит о том, что финансовая помощь Украине к концу года может вовсе прекратиться", - отмечает издание.

Оно и понятно, учитывая положение дел внутри Королевства. Инфляция бьет рекорды. Цены растут на все. Глава британской комиссии по охране окружающей среды уже предупредил граждан, что в перспективе им придется стать менее брезгливыми и использовать очищенные стоки в качестве источника питьевой воды. Подобная программа в скором времени заработает на территории Великобритании. И всё это на фоне нарастания энергетического кризиса, который, по словам главы нефтегазовой компании "Шелл", может затянуться на годы.

"Быстрое разрешение энергетического кризиса в Европе - это фантазия. Регион может столкнуться со значительными проблемами в удовлетворении спроса в ближайшие несколько зим", - отметил Бен ван Берден.

Альтернативных поставщиков, которые могли бы заместить поставки из России, европейские страны пока так и не нашли, судорожно заполняя свои хранилища российским газом. В Бельгии, Чехии, Франции, Италии, Польше, Португалии, Испании и Швеции это сделано на 80 процентов. Те же показатели и в Германии. И это, видимо, вселяет ложные надежды в канцлера Шольца, который сегодня объявил о новых поставках оружия Украине.

"Германия продолжит оказывать всяческую поддержку Киеву до тех пор, пока это потребуется. В ближайшие недели и месяцы Украина получит от нас новое суперсовременное оружие, в частности, средства ПВО, радиолокационные системы и разведывательные беспилотники", - сказал он.

Помимо этого, канцлер ФРГ предложил принимать решения на уровне Евросоюза не единогласно, как сейчас, а большинством голосов. То есть единство ЕС, похоже, действительно ушло в прошлое. Туда же, кстати, может отправиться и сам Шольц, учитывая, что его поддержка среди немцев тает на глазах. Нерешительность главы правительства ФРГ подмечают все. Особенно в части энергетической политики, которая сейчас явно противоречит интересам Германии.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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