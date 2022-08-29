ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о похолодании до девяти градусов

15:56
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Погода будет соответствовать последней декаде сентября

Обширный блокирующий антициклон, виновник аномальной жары, резко ослабел и отодвинулся на юго-восток, жара в столичном регионе закончится в последний день августа. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Надежда Алешина.
Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 сентября

Как рассказала эксперт, к утру 1 сентября через столичный регион пройдет холодный фронт, северо-западный ветер станет еще более резким, а температура в Москве не превысит 15 градусов. С учетом порывистого ветра ощущение дискомфорта будет усиливаться, местами может пройти небольшой кратковременный дождь.

2 сентября интенсивный заток  холодного воздуха с арктической акватории продолжится, ночью в Москве и области — от 5 до 10 градусов. Днем в Московском регионе ожидается всего от 9 до 14 градусов.

Средняя за сутки температура воздуха будет соответствовать последней декаде сентября, сообщает агентство "Метеоновости".

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы будет действовать до 20:00 мск 29 августа в Москве и до 21:00 мск 29 августа в Московской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Отдыхающие в парке
Отдыхающие в парке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.