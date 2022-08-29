Москвичей предупредили о похолодании до девяти градусов

Погода будет соответствовать последней декаде сентября

Обширный блокирующий антициклон, виновник аномальной жары, резко ослабел и отодвинулся на юго-восток, жара в столичном регионе закончится в последний день августа. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Надежда Алешина.

Как рассказала эксперт, к утру 1 сентября через столичный регион пройдет холодный фронт, северо-западный ветер станет еще более резким, а температура в Москве не превысит 15 градусов. С учетом порывистого ветра ощущение дискомфорта будет усиливаться, местами может пройти небольшой кратковременный дождь.

2 сентября интенсивный заток холодного воздуха с арктической акватории продолжится, ночью в Москве и области — от 5 до 10 градусов. Днем в Московском регионе ожидается всего от 9 до 14 градусов.

Средняя за сутки температура воздуха будет соответствовать последней декаде сентября, сообщает агентство "Метеоновости".

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы будет действовать до 20:00 мск 29 августа в Москве и до 21:00 мск 29 августа в Московской области.

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