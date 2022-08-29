Москва указала на попытки США поссорить Россию и Сербию

Очевидно неприязненное отношение Вашингтона к самостоятельной многовекторной политике Белграда

Министерство иностранных дел России сообщило, что давление на Сербию по ситуации в Косово происходит на фоне попыток вбить клин в ее отношения с Россией.

"Дошло до того, что посол США в Белграде К.Хилл в телеэфире обрушился на сербов с наглыми требованиями взвалить на себя часть "санкционного бремени" (а по сути, добровольно рассориться с Москвой) и понять, наконец, что "настоящие друзья" - исключительно на Западе. "Признаков дружбы"Сербии с Россией американец, что примечательно, упорно видеть не хочет", - отметили в ведомстве.

Как при этом добавили в МИД, очевидно неприязненное отношение Вашингтона к самостоятельной многовекторной политике Белграда, на основе которой строится российско-сербское сотрудничество.

Москва также напомнила, что считает правовым фундаментом урегулирования проблемы Косово резолюцию Совета Безопасности ООН 1244 . Речь идет в том числе о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово как механизма обеспечения прав краевых сербов.

"Продолжим содействовать поиску справедливого решения. Опорные точки нашей позиции хорошо известны", - уточнили в МИД.

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