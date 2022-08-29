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Россия прошла пик спада потребительского спроса

16:24
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Об этом сообщил вице-премьер Андрей Белоусов

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, что Россия прошла пик спада потребительского спроса.

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"Скорее всего, пик спада потребительского спроса мы уже прошли. И мы просто вышли на траекторию роста", - сказал заместитель председателя правительства (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что "самые худшие времена" были пройдены во втором квартале.

"Мы считаем, что потребление в этом году с учётом того снижения, которое было во втором квартале, спад составит около 4% (4,2%), а в 2023 году есть все основания выйти на положительную динамику в районе примерно 2,5-3%", - уточнил Белоусов.

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