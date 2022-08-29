ВСУ пробили крышу корпуса ЗАЭС с ядерным топливом

Последняя попытка Киева сорвать миссию МАГАТЭ

Член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в Telegram, что в результате удара ВСУ была пробита крыша спецкорпуса №1 Запорожской АЭС.

"В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС", - уточнил Рогов.

ЗАЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В настоящее время она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать станцию.

Ранее в понедельник стало известно, что в ближайшее время состоится визит на станцию миссии МАГАТЭ.

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