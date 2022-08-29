Мишустин рассказал о мерах поддержки экономики страны

Речь также зашла о поддержке импорта

Более 300 мер для поддержки экономики страны были включены в план первоочередных действий после введения западных санкций. Причём, большая часть уже эффективно работает. Об этом сегодня заявил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума профильной Правительственной комиссии.

Так, за несколько месяцев предприятиям выдано займов на общую сумму свыше двух триллионов рублей. Четверть из них – малому и среднему бизнесу. В рамках программы льготного кредитования малые и микропредприятия могут брать займы под 4 с половиной процента годовых, средние - под 3 процента.

Также говорили о поддержке импорта. С мая текущего года на приобретение машин и техники, которые пока не производятся в нашей стране, компаниям предоставлено кредитов на 35 миллиардов рублей. Обсудили и поддержку аграриям, в первую очередь производителям зерна. Как рассказал глава кабмина, на эти цели в текущем году предусмотрено 10 миллиардов рублей.

Говорили и о грантах фермерам. Их можно тратить на создание новых сортов сельхозкультур, оплачивать услуги по монтажу специализированной техники и закупать средства для защиты растений, сообщает "ТВ Центр".

"Особое внимание надо уделить сельхозпроизводителям, которые успешно выполняют задачи продовольственной безопасности. Президент подчёркивал, что они столкнулись с новыми вызовами, которые будут носить долгосрочный характер, а значит, нужно предусмотреть соответствующие меры поддержки и необходимые средства", - заявил Мишустин.

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