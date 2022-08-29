Ракета HIMARS упала и не разорвалась в Новой Каховке

Снарядом занялись военные саперы

Одна из выпущенных украинскими войсками ракет РСЗО HIMARS упала в Новой Каховке Херсонской области.

"Один из снарядов HIMARS прямо во дворе на улице Букина попал и не разорвался. Военные саперы деактивировали его и вывезли", - сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев (цитата по РИА "Новости").

Украинские войска ведут обстрел Новой Каховки с воскресенья. Зафиксированы попадания в центр города и район ГЭС.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение. Штаты, в частности, передают ВСУ в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS.

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