ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ракета HIMARS упала и не разорвалась в Новой Каховке

16:59
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Снарядом занялись военные саперы

Одна из выпущенных украинскими войсками ракет РСЗО HIMARS упала в Новой Каховке Херсонской области.

ВСУ обстреляли больницу в Стаханове из HIMARS
На Каховской ГЭС отключили турбину из-за обстрелов ВСУ

"Один из снарядов HIMARS прямо во дворе на улице Букина попал и не разорвался. Военные саперы деактивировали его и вывезли", - сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев (цитата по РИА "Новости").

Украинские войска ведут обстрел Новой Каховки с воскресенья. Зафиксированы попадания в центр города и район ГЭС.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение. Штаты, в частности, передают ВСУ в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ракета HIMARS
Ракета HIMARS
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.