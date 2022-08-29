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Путин и Пашинян обсудили по телефону Карабах

17:00
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях

В понедельник президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

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Лидеры, в частности, обменялись поздравлениями по случаю 25-летней годовщины подписания двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

"Подчеркнута важность этого документа, зафиксировавшего приоритеты межгосударственных отношений и способствовавшего выведению традиционно дружественного российско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всемерное укрепление союзнических связей между Россией и Арменией", - добавили в Кремле.

Также Путин и Пашинян обсудили аспекты реализации трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года по Нагорному Карабаху.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - уточняется в сообщении.

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