Путин и Пашинян обсудили по телефону Карабах

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях

В понедельник президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры, в частности, обменялись поздравлениями по случаю 25-летней годовщины подписания двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

"Подчеркнута важность этого документа, зафиксировавшего приоритеты межгосударственных отношений и способствовавшего выведению традиционно дружественного российско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всемерное укрепление союзнических связей между Россией и Арменией", - добавили в Кремле.

Также Путин и Пашинян обсудили аспекты реализации трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года по Нагорному Карабаху.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - уточняется в сообщении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"