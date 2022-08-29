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В Совбезе отметили народную мудрость россиян

17:26
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Проведение СВО поддерживают свыше 70% граждан

Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин заявил в интервью "Российской газете", что на страну оказывается беспрецедентное внешнее давление.

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"В условиях беспрецедентного внешнего давления россияне продолжают проявлять поистине народную мудрость и понимание необходимости защиты суверенитета России", - сказал он.

Как добавил собеседник издания, проведение специальной военной операции на Украине поддерживают свыше 70% граждан России.

"Уверен, что принимаемые правоохранительные, профилактические и законодательные меры при поддержке гражданского общества позволят в полной мере обеспечить общественно-политическую стабильность в период подготовки и проведения единого дня голосования", - уточнил спикер.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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