Минобороны рассказало об учениях "Восток-2022"

Они не направлены против каких-либо конкретных государств

Заместитель министра обороны России Александр Фомин рассказал подробнее об учения "Восток-2022".

"Приоритетным направлением при разработке замысла учения являлась поэтапная проработка вариантов действий войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа. Учение не направлено против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носит сугубо оборонительный характер", - цитирует замглавы Минобороны РИА "Новости".

Учения "Восток" пройдут под руководством начальника Генштаба ВС России с 1 по 7 сентября на территории Восточного военного округа. Оперативные группы органов управления и воинские контингенты отработают совместные стратегические действия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"