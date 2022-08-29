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Минобороны рассказало об учениях "Восток-2022"

18:07
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Они не направлены против каких-либо конкретных государств

Заместитель министра обороны России Александр Фомин рассказал подробнее об учения "Восток-2022".
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"Приоритетным направлением при разработке замысла учения являлась поэтапная проработка вариантов действий войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа. Учение не направлено против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носит сугубо оборонительный характер", - цитирует замглавы Минобороны РИА "Новости".

Учения "Восток" пройдут под руководством начальника Генштаба ВС России с 1 по 7 сентября на территории Восточного военного округа. Оперативные группы органов управления и воинские контингенты отработают совместные стратегические действия.

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