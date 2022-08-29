ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕС будет готовить снайперов для украинской армии

18:35
  • понедельник
  • 29 августа 2022

А также - саперов и офицеров

Как пишет агентство Bloomberg, Евросоюз намерен предложить Украине готовить снайперов, саперов и офицеров.

Разобщенные страны Запада откажутся от помощи Украине
США проведут встречу стран-доноров для Украины

"После согласования с Вооруженными силами Украины и консультаций с партнерами, в том числе США и Великобританией, одна или несколько из указанных задач могут быть поддержаны этой тренировочной миссией", - сказано в сообщении.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что соответствующая миссия может разместиться на территории одной из соседних с Украиной стран ЕС.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.