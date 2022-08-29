ЕС будет готовить снайперов для украинской армии

А также - саперов и офицеров

Как пишет агентство Bloomberg, Евросоюз намерен предложить Украине готовить снайперов, саперов и офицеров.

"После согласования с Вооруженными силами Украины и консультаций с партнерами, в том числе США и Великобританией, одна или несколько из указанных задач могут быть поддержаны этой тренировочной миссией", - сказано в сообщении.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что соответствующая миссия может разместиться на территории одной из соседних с Украиной стран ЕС.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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