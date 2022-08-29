Появились новые данные по делу об убийстве Дарьи Дугиной

Следствие продолжается

Федеральная служба безопасности России установила ещё одного участника убийства Дарьи Дугиной. Это гражданин Украины Богдан Цыганенко. Именно он помогал собрать взрывное устройство для преступления и обеспечивал исполнителя теракта Наталью Вовк поддельными автомобильными номерами и документами.

На этих кадрах (см. видео) предполагаемый соучастник убийства политолога и журналиста Дарьи Дугиной. По версии ФСБ, его зовут Богдан Цыганенко. Сотрудники спецслужбы проследили каждый его шаг от въезда в Россию месяц назад до побега из страны за день до преступления.

"В ходе дальнейших мероприятий установлено, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Д. Дугиной", - отметили в ведомстве.

По данным ФСБ, в России мужчина помогал предполагаемой убийце Наталье Вовк готовить преступление. Их не раз видели вместе, что подтверждают кадры с камер видеонаблюдения. По версии следствия, Богдан Цыганенко запутывал следы и собирал в арендованном гараже взрывное устройство. На кадрах мужчина забирает поддельные автомобильные номера из службы экспресс-доставки. А здесь машина Вовк въезжает на промышленную территорию с номерами ДНР, а выезжает уже со свежими казахскими регистрационными знаками.

Самодельное взрывное устройство сдетонировало в автомобиле, на котором ехала Дугина 20 августа в 21:38 на Можайском шоссе рядом с деревней Большие Вязёмы. Взрывчатка была заложена под днищем со стороны водителя. У внедорожника отлетела крыша. Дарью выбросило из машины. Девушка погибла на месте. И всё это произошло на глазах её отца, который следовал за ней на другой машине.

20 августа Дарья и ее отец - известный политолог и общественный деятель Александр Дугин - были участниками патриотического фестиваля "Традиции" в усадьбе Захарово. Приехали на разных машинах – она из Москвы, он с дачи в Раменском. Полдесятого вечера стали разъезжаться. В последний момент Александр Дугин отказался ехать вместе с дочерью, а поехал за ней следом. 22 августа, через 2 дня после гибели Дарьи, ФСБ назвали заказчиков – украинские спецслужбы, и исполнителя – Наталью Вовк.

Наталья Вовк - украинская неонацистка. В Россию приехала еще 23 июля. В 9:24 она проходит через автомобильный пункт пропуска Весёло-Вознесенка - ближайшая погранзастава к Мариуполю. Вероятно, выезжала как беженка. Для прикрытия взяла с собой 12-летнюю дочь. В Москве сняла квартиру в доме, где жила Дарья. В последний раз рядом с Дугиной она была замечена на фестивале "Традиция" 20 августа, где, по всей вероятности, и заложила взрывное устройство на парковке. Террористка использовала обезличенные сим-карты. Звонком с одного из таких номеров дистанционно привела в действие взрывчатку, а затем сразу бежала из России уже через Эстонию. Сейчас подозреваемая в розыске.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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