Беспорядки в Ираке. Главное

Уже есть первые жертвы

В Ираке на всей территории страны объявлен комендантский час. Армейское командование приняло такое решение в связи с вспыхнувшими в Багдаде беспорядками. Протестующие - сторонники влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра - захватили одно из правительственных зданий. На улицах иракской столицы продолжаются столкновения садристов с военными.

Введение в Багдаде комендантского часа не остановило сторонников шиитского лидера Муктады-ас-Садра. Они устроили беспорядки и столкновения с полицией. Сотрудники сил безопасности в ответ применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие. В город ввели войска.

19 протестующих ранены, 10 погибли. С семи часов вечера комендантский час уже по всей стране. Но к этому времени демонстрантам уже удалось проникнуть в охраняемую зеленую зону и штурмом взять в Республиканский дворец, где находится штаб-квартира правительства.

Кризис разразился в Ираке после прошлогодних осенних выборов. Тогда политические силы страны так и не смогли избрать президента и сформировать правительство. Протесты время от времени сотрясают республику. Поводом к сегодняшним выступлениям стало сообщение влиятельного шиитского деятеля Муктады-ас-Садры о том, что он уходит из политики и закрывает все учреждения, которые принадлежат его движению.

Религиозный лидер также сделал заявление о том, что готовится его убийство. И это привело сторонников в ярость. В знак протеста против давления митингующих Верховный совет Ирака объявил о прекращении работы судов по всей стране. Странное решение, явно не добавляющее стабильности ситуации. По сообщениям местных СМИ, ряд высших чиновников покинули страну. И вот уже американская New York Times пишет: Ирак движется к распаду, поскольку его политическая система парализована.

"Арабы-сунниты и курды в Регионе Курдистан очень обеспокоены ситуацией, и большинство из них выступают за разделение Ирака на три части, а именно на курдскую, суннитскую и шиитскую. В любом случае, это единственное решение. С 2003 года политика США в Ираке терпит поражение за поражением. США настаивали на том, чтобы Ирак был единой, демократической и современной страной, но этого не произошло. Поэтому самое логичное и правильное решение - это раздел Ирака", - отмечает СМИ.

Демонстранты считают нынешнее правительство марионеточным. А их лидер, за которого люди и вышли на улицы - Муктада-ас-Садр - ярый антиамериканист.

"США разрушили ситуацию в Ираке в 2003-м году. А после того, как поняли, что восстанавливать это государство очень накладно, решили просто умыть руки. Они сейчас придерживаются политики создания хаоса на всем Ближнем Востоке. Конечно же, американцы получили доступ к дешевой иракской нефти и иранскому газу. Честно говоря, в области бизнеса они не сильно нажились на этой ситуации, а вот в политической сфере, да, они создали головную боль соседним странам, как Иран. В общем, американцы подорвали мощь государства, которое считалось враждебным США. Устранили еще одного политического оппонента", - говорит востоковед Елена Супонина.

Иран закрыл погранпереходы со стороны Ирака. И отменил рейсы из Тегерана в Багдад. ООН призвала протестующих немедленно покинуть правительственный квартал. Кстати, зеленая зона охранялась американцами, но сдержать напор демонстрантов они не смогли. Появились сообщения, что США эвакуируют свое посольство при помощи вертолётов. Госдеп пока это опровергает. За дипломатами могут последовать и остающиеся в Ираке 2,5 тысячи американских военнослужащих. Эксперты не исключают, что это бегство может стать таким же позорным, как из Афганистана.

Лилия Акиньшина, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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