Лесные пожары продолжают бушевать в нескольких регионах России

Ситуацию осложняет жаркая погода

Под Рязанью площадь возгораний за выходные выросла до 20 тысяч гектаров. Огонь не унимается в Ивановской области - на помощь Авиалесоохране отправились дополнительные силы МЧС, задействована авиация. Непростая обстановка и на юге страны. В Волгоградской области пламя от горящих степей перекинулось на жилые дома.

Огненное торнадо – на юго-востоке Ивановской области. Искры разлетаются по лесу, деревья и сухая трава вспыхивают моментально. При таком ветре ландшафтный пожар легко преодолевает минерализованные полосы и даже проселочные дороги.

В выходные огонь вплотную подошел к селу Талицы – там проживают больше пяти тысяч человек. Сюда перебросили пожарные расчеты и бульдозеры – опахивать границу населенного пункта. К тушению подключилась авиация. Как заявляют местные власти, эвакуировать жителей пока необходимости нет. Сейчас в регионе действуют три лесных пожара на площади более 1300 гектаров. Один из очагов удалось локализовать.

В Рязанской области ландшафтный пожар спустя 22 дня после возникновения удалось окружить минерализованными полосами, утверждают в оперативном штабе. И теперь сотрудники МЧС и Авиалесоохраны контролируют, чтобы огонь не пересек эти границы.

На северной кромке, где была наиболее сложная ситуация, огонь практически ликвидирован. С восточной стороны пожарные начали встречный отжиг. Погода специалистам по-прежнему не благоприятствует. Также спасатели контролируют пожар, который перешел в торфяное болото – открытого огня там почти нет, но поднимается густой дым.

В понедельник жителям Рязанской области, эвакуированным из-за пожаров, разрешили вернуться в свои дома. Кроме того, принято решение о плановом сокращении группировки специалистов, участвующих в тушении – около 900 человек возвращаются в Москву.

По-прежнему сухая и аномально жаркая для конца августа погода держится в республике Коми. За выходные десантникам Авиалесоохраны удалось в полтора раза сократить число ландшафтных пожаров, однако почти 30 очагов по-прежнему действуют.

Накануне в Волгоградской области вблизи хутора Стародонской загорелась трава. К вечеру пламя перекинулось на лес и угрожало расположенному там детскому лагерю "Лазурный". Всех воспитанников эвакуировали. В огне погиб сотрудник районной администрации, он принимал участие в тушении. Еще три человека получили ожоги.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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