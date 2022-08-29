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На всей территории Ирака ввели комендантский час

19:04
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Военные хотят "предотвратить возможные столкновения"

Командование армии Ирака в понедельник объявило комендантский час на всей территории страны, передает NBC News.
В Ираке протестующие ворвались в здание парламента

"Иракские военные объявили с 19:00 понедельника комендантский час во всех губернаторствах страны в надежде ослабить растущую напряженность и предотвратить возможные столкновения", - сообщил канал.

Ранее во дворец республики ворвались сотни людей. До этого сторонники шиитского богослова Муктады ас-Садра проводили акции протеста, выступая против выдвижения на пост премьер-министра Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура".

Прежде блоку ас-Садра не удалось сформировать правительство вне коалиции с его соперниками.

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