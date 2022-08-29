Ericsson окончательно покинет Россию

Уход из страны уже обошелся фирме в 130 миллионов долларов

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson свернет деятельность в России.

"С момента объявления в апреле 2022 года о приостановке коммерческой деятельности в России на неопределенный срок мы тесно работали с нашими заказчиками и сотрудниками над реализацией данного решения. По мере выполнения наших обязательств перед заказчиками в ближайшие месяцы Ericsson будет постепенно сворачивать деятельность в России", - приводит сообщение компании ТАСС.

Там добавили, что оказывают всем сотрудникам в России, их порядка 400, финансовую и социальную поддержку.

"Многие из наших сотрудников уже находились в оплачиваемом отпуске", - уточнили представители Ericsson.

Уход из России уже обошелся фирме в 130 миллионов долларов.

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