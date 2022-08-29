У США кончились деньги на ковид-тестирование

Конгресс отказался выделять новые средства

Конгресс США отказался выделять деньги на продолжение программы бесплатного тестирования на COVID-19, передает РИА "Новости".

"Прием заказов по этой программе будет приостановлен в пятницу, 2 сентября, из-за того, что Конгресс не обеспечил дополнительного финансирования на восполнение национальных запасов тестов", - сообщила пресс-служба программы.

Ранее граждане США могли бесплатно заказывать предназначенные для домашнего использования тесты.

Как уточняет канал NBC, запасы планируют сберечь на случай осеннего всплеска заболеваемости.

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