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У США кончились деньги на ковид-тестирование

19:39
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Конгресс отказался выделять новые средства

Конгресс США отказался выделять деньги на продолжение программы бесплатного тестирования на COVID-19, передает РИА "Новости".

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"Прием заказов по этой программе будет приостановлен в пятницу, 2 сентября, из-за того, что Конгресс не обеспечил дополнительного финансирования на восполнение национальных запасов тестов", - сообщила пресс-служба программы.

Ранее граждане США могли бесплатно заказывать предназначенные для домашнего использования тесты.

Как уточняет канал NBC, запасы планируют сберечь на случай осеннего всплеска заболеваемости.

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