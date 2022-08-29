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Лавров обсудит с иранским коллегой СВПД и Украину

20:20
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Встреча состоится в среду

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан приедет в Москву с рабочим визитом 31 августа. С ним встретится глава российского МИД Сергей Лавров, сообщила пресс-служба ведомства.

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"Предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел на Украине, в Сирии, Афганистане, Закавказье и вокруг Каспийского моря", - сказано в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что намечено обсуждение двусторонней повестки дня, в первую очередь, ее торгово-экономической составляющей и перспектив наращивания научно-технических и культурно-гуманитарных связей.

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