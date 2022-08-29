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Минобороны: ВСУ предприняли попытку наступления и понесли большие потери

20:25
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Уничтожено 26 украинских танков

Министерство обороны сообщило, что в понедельник по прямому указанию Владимира Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях.

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"В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери. В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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