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"Спартак" покинул седьмой иностранный игрок за лето

21:02
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Защитник ушел в аренду в "Клермон"

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о трансфере защитника Максимилиано Кофрие во французский "Клермон".

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"25-летний бельгиец будет выступать за новую команду на правах аренды до конца июня 2023 года", - уточняется в сообщении.

Как отметили в "Спартаке", защитник "всегда искренне и без страха бился за команду".

Кофрие провел за Спартак 26 матчей, выиграл в составе красно-белых Кубок России.

Ранее в летнее трансферное окно клуб покинули: швед Джордан Ларссон, голландцы Гус Тил и Йоррит Хендрикс, аргентинец Эсекьель Понсе, бразилец Педро Роша, чех Алекс Крал.

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