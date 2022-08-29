На Кубани новорожденный погиб в ДТП по дороге из роддома

Также жертвой аварии стал отец малыша

На 11-м километре автодороги "Славянск-на-Кубани - село Ачуево" в Краснодарском крае семья погибла в ДТП после выписки из роддома, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"Лада Приора" выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2109.

"В результате ДТП в автомобиле ВАЗ от полученных травм скончались 30-летний водитель и его новорожденный ребенок. Супруга и 6-летняя дочь погибшего с телесными повреждениями доставлены в отделение реанимации Центральной районной больницы", - сказано в сообщении.

Водитель "Приоры" и пассажир также госпитализированы.

Причины аварии устанавливаются.

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