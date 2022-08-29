ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Кубани новорожденный погиб в ДТП по дороге из роддома

21:30
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Также жертвой аварии стал отец малыша

На 11-м километре автодороги "Славянск-на-Кубани - село Ачуево" в Краснодарском крае семья погибла в ДТП после выписки из роддома, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП на МКАД с участием такси попало на видео
ДТП в Дагестане: 8 погибших

"Лада Приора" выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2109.

"В результате ДТП в автомобиле ВАЗ от полученных травм скончались 30-летний водитель и его новорожденный ребенок. Супруга и 6-летняя дочь погибшего с телесными повреждениями доставлены в отделение реанимации Центральной районной больницы", - сказано в сообщении.

Водитель "Приоры" и пассажир также госпитализированы.

Причины аварии устанавливаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая Кубани
Скорая Кубани
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.