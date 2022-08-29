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Собянин рассказал, как регионы справились с санкциями

22:34
  • понедельник
  • 29 августа 2022

В региональных бюджетах удалось сохранить госзаказы

В понедельник мэр Москвы рассказал, что около трети всех мер поддержки были инициированы в регионах. В том числе и уменьшение административных барьеров для предприятий строительного комплекса. Был принят ряд решений для упрощения офсетных сделок. А в региональных бюджетах для устойчивого развития экономики страны удалось сохранить госзаказы. Принимались и точечные решения.
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"Вы помните, как в самом начале мы активно обсуждали вопросы, связанные с уходом иностранных компаний в автомобилестроении, авиации, торговли, общепите. Большинство этих проблем было купировано так или иначе. Либо подобраны российские инвесторы, которые заместили на рынке иностранные. Либо произошло замещение той или иной продукции. Были приняты точечные меры, в том числе и поддержка грузовой авиации и ряда других", - сообщил Собянин.

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