ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Не хочу умереть в Америке": Оззи Осборн решил покинуть США

21:56
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Рок-легенда возвращается домой в Британию

Рок-музыкант, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн заявил в интервью The Guardian о готовности покинуть США, где он постоянно проживает более двадцати лет.
Известный музыкант назвал Байдена военным преступником

"Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному Богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы. Я не хочу умереть в Америке. Я англичанин и хочу вернуться домой", - сказал он.

Как, в свою очередь, отметила супруга артиста Шэрон, США кардинальным образом изменились, в стране не осталось ничего "объединяющего".

В мае в результате вооруженного нападения на супермаркет в Баффало погибли 10 человек, а жертвами массового расстрела в начальной школе в Ювальде стали 19 детей и две учительницы. В июле в пригороде Чикаго мужчина убил из штурмовой винтовки семь человек и ранил более 20.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Оззи Осборн
Оззи Осборн
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.