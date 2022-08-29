"Не хочу умереть в Америке": Оззи Осборн решил покинуть США

Рок-легенда возвращается домой в Британию

Рок-музыкант, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн заявил в интервью The Guardian о готовности покинуть США, где он постоянно проживает более двадцати лет.

"Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному Богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы. Я не хочу умереть в Америке. Я англичанин и хочу вернуться домой", - сказал он.

Как, в свою очередь, отметила супруга артиста Шэрон, США кардинальным образом изменились, в стране не осталось ничего "объединяющего".

В мае в результате вооруженного нападения на супермаркет в Баффало погибли 10 человек, а жертвами массового расстрела в начальной школе в Ювальде стали 19 детей и две учительницы. В июле в пригороде Чикаго мужчина убил из штурмовой винтовки семь человек и ранил более 20.

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