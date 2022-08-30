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Депутат Делягин раскрыл цели истерии вокруг Запорожской АЭС

09:26
  • вторник
  • 30 августа 2022

Во всем снова обвинят русских

Запорожская АЭС, находится под контролем российских войск. Как заявляли в нашем Минобороны, системам противовоздушной обороны в большинстве случаев удаётся отразить удары реактивных систем залпового огня и атаки беспилотников. Однако были зафиксированы попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. В какой обстановке будет работать миссия МАГАТЭ, которая на этой неделе должна прибыть на Запорожскую АЭС?

О ситуации вокруг ЗАЭС с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.

"Истерия вокруг ЗАЭС нацелена на то, чтобы, если получится, добиться создания там демилитаризованной зоны и отбросить нас, и потом ввести туда свои войска. Если не получится, то пригнать туда миссию МАГАТЭ. А дальше – положить ее там к чертовой матери. Знаете, приходит миссия МАГАТЭ и фиксирует, то ни один снаряд со стороны Украины не прилетал. Второй вариант – установить маячки для нанесения более точных ударов. Еще один вариант – сказать, что во всем русские виноваты", - заявил Делягин.

Полную версию комментария эксперта смотрите в видео.

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
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