Сторонников санкций против России становится меньше

Затянуть пояса потуже, укутаться потеплее, вместо душа обтереться тряпкой. И ударить по Москве новыми санкциями. Общеевропейский аттракцион под лозунгом "поставим Россию на место", продолжается не первый месяц, и не первый год. В санкционные списки скоро русских дворников включать начнут, Европа готовится замерзать и голодать зимой. И тут прибалтийские страны разработали ещё один, восьмой пакет санкций. Министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу спросили: вы Европу доконать решили?

"Отчасти это правда в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной. Необходимо выдержать и даже вводить более жёсткие санкции", - заявил Урмас Рейнсалу.

Что такое для эстонцев долгосрочная перспектива, не очень понятно. Но вот их соседи уже не на шутку встревожены. Польские издания предупреждают: через две, максимум три недели, мы не сможем покупать многие продукты в магазинах, например, сыр или мясо. Из-за дорого газа в Польше закрылись предприятия, связанные с пищевой промышленностью, не выпускают удобрения, компоненты для пластиковой упаковки, сворачивают производство углекислого газа. Известный производитель пива остановил производство пенного напитка. Ну если без сыра и мяса Россию не готовы побеждать, чего ж так шумели и в бой рвались. Поляки, как и лидеры прибалтийских стран, – вояки известные. На словах кого угодно порвут и до Москвы дойдут. Но голод не тётка.

Останавливают работу химические предприятия в Германии. Владельцы пишут отчаянные письма канцлеру Шольцу и министру экономики Хабеку. Им отвечают.

"Возможность лучше пережить зиму обернется драматическим политическим провалом", - заявил Роберт Хабек.

Тысячи безработных, остановка промышленности, разорившиеся энергетические компании, дефицит продуктов – для Германии это не политический провал, нет, это победа. То ли самогипноз, то ли попытки самоуговорами и коллективными камланиями убедить себя в том, что голод, и холод, и рост цен - это необходимость. И пусть грядущие годы тоже будут непростыми.

Но этот маскарад героев, якобы друзей Украины, начинает терять вдохновение. Британская Times приводит статистику - в марте 48% жителей Соединённого Королевства поддерживали санкции против России. Летом уже 45% выступили против. Голодать и замерзать во имя Украины? Европейцы всё меньше этого хотят.

Но прибалтийские страны готовы вводить восьмой пакет санкций. Отказаться еды и отопления. А что поделаешь, если в голове всё в действительности не так как на самом деле.

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