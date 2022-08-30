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Россия ответила США на предложение "скинуться" на восстановление Афганистана

08:21
  • вторник
  • 30 августа 2022

Вашингтон должен признать собственные ошибки, заявила российская сторона

Призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана поражает своей циничностью. Такое заявление во вторник, 30 августа, сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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Дипломат пояснил, что "из пространных рассуждений наших американских коллег" можно было уловить такой призыв, а также заявление, что "платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай сотрясают воздух".

Небензя отметил, что Москве и Пекину предлагают "скинуться на восстановление страны, экономика которой была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО" вместо того, "чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить".

Российский постпред предложил "бывшим западным партнерам" России самим платить за свои ошибки., "а для начала вернуть афганскому народу украденные у него деньги". При этом Россия помогала и продолжит помогать Афганистану, но Вашингтону предлагает сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет бессмысленной оккупации, сообщает РИА Новости.

В августе 2021 года Соединенные Штаты вывели из Афганистана свои силы. Летом 2022 года президент США Джо Байден принял решение лишить Афганистан статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО.

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