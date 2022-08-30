Россия ответила США на предложение "скинуться" на восстановление Афганистана

Вашингтон должен признать собственные ошибки, заявила российская сторона

Призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана поражает своей циничностью. Такое заявление во вторник, 30 августа, сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат пояснил, что "из пространных рассуждений наших американских коллег" можно было уловить такой призыв, а также заявление, что "платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай сотрясают воздух".

Небензя отметил, что Москве и Пекину предлагают "скинуться на восстановление страны, экономика которой была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО" вместо того, "чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить".

Российский постпред предложил "бывшим западным партнерам" России самим платить за свои ошибки., "а для начала вернуть афганскому народу украденные у него деньги". При этом Россия помогала и продолжит помогать Афганистану, но Вашингтону предлагает сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет бессмысленной оккупации, сообщает РИА Новости.

В августе 2021 года Соединенные Штаты вывели из Афганистана свои силы. Летом 2022 года президент США Джо Байден принял решение лишить Афганистан статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО.

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