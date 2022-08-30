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В Италии назвали сельское хозяйство "секретным триумфом" Путина

08:42
  • вторник
  • 30 августа 2022

Российские показатели в этой области очень высоки

Развитие сельского хозяйства в России является "секретным триумфом" президента Владимира Путина. Такой вывод сделал в статье для Corriere della Sera журналист Федерико Рампини.
В России ожидают рекордный урожай зерновых

Автор статьи напомнил про времена, когда американские фермеры "не давали советским гражданам голодать", однако "сейчас это воспоминание осталось где-то в далеком прошлом. При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства".

С 2000 до 2018 года экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз, страна производит больше зерна, чем США. Россия и Соединенные Штаты занимают третье и четвертое места в мировом производстве зерна после Китая и Индии, однако России не приходится использовать большую часть своего урожая, чтобы накормить собственное население, отметил журналист.

Климатические изменения навредят сельскому хозяйству в некоторых регионах, но пойдут ему на пользу в других, говорится в статье. В частности, Россия, вместе с Канадой и скандинавскими странами, находится в выигрышном положении.

Россия тем временем начала формировать интервенционный фонд продовольствия, закупив на одном из аукционов на Национальной товарной бирже — 1,35 тысячи тонн пшеницы на сумму 20,1 млн рублей. Всего Минсельхоз планирует приобрести в государственный интервенционный фонд до 1 млн тонн зерна.

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