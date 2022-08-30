Источники рассказали о попытках компаний из США тайно торговать с Россией

Американский бизнес ищет пути обхода санкций

Американские компании, покинувшие Россию из-за ситуации на Украине, ищут способ тайно торговать с ней через Турцию. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на источники в местных деловых кругах.

С этой целью американские предприниматели предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию. Бизнесмены отметили, что в последние месяцы увеличилось количество подобных предложений от американских компаний, пишет издание.

Представители бизнеса США прибегают к этому способу, чтобы покрыть свои потери на российском рынке. Речь идет о закупке широкого спектра товаров от сырья до зерна, железа, стали и удобрений, отмечается в турецкой газете.

Ранее в США призвали ввести санкции за продажу российской нефти Китаю, поскольку покупая российские энергоносители, Китай поддерживает действия России на Украине. Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающая им в этих усилиях, должна столкнуться с серьезными последствиями, утверждают в американском Сенате.

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