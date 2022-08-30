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Tagesspiegel: военное сотрудничество России и Китая тревожит США и ЕС

09:20
  • вторник
  • 30 августа 2022

Китай и Россия бросают вызов мировому порядку, считают западные экономисты

Укрепляющееся военное сотрудничество России и Китая беспокоит США и Евросоюз, поскольку усиливающаяся интеграция двух стран бросает вызов мировому порядку. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
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Как заявила эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке, если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом.

Елена Легарада из Института изучения Китая Фонда Меркатора также отметила, что Пекин и Москва взаимно усиливают свои позиции и распространяют идеи глобального устройства.

Военный эксперт Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер указал, что "между Китаем и Россией нет формального военного альянса, но их объединяет стремление заменить доминирование США и их союзников на международной арене "многополярным" порядком".

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Соединенные Штаты находятся на грани войны с Россией и Китаем из-за проблем, которые Вашингтон сам себе создал. При этом политик выразил уверенность в том, что Россия сохранит за собой Крым и части Донбасса.

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