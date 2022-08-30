Politico: членам ЕС не удастся согласовать запрет выдачи виз россиянам

Представители ЕС обсудят этот вопрос 30 августа в Праге

Министры иностранных дел стран — членов Евросоюза, которым предстоит провести совещание во вторник, 30 августа, смогут достичь лишь "политического решения" по вопросу выдачи виз гражданам России. Запретить предоставление россиянам виз полностью не удастся, придется ограничиться замедлением процесса выдачи и повышением визовых сборов, пишет Politico.

Как отмечает издание, убежденные противники России из числа европейских государств все чаще встречают отпор со стороны соседей по ЕС, когда речь заходит о новых антироссийских рестрикциях, в том числе визовых.

Идея ограничения выдачи виз россиянам уже сейчас получает довольно прохладный прием, не говоря о более жестких вариантах, пишет Politico, поэтому маловероятно, что на запланированной в Праге встреча глав МИД государств ЕС будет принято решение о полном запрете выдачи виз.

Тем временем Финляндия уже подготовила с 1 сентября ряд визовых ограничений для россиян. Граждане России смогут подавать документы на туристические визы в Финляндию только в четырех городах и только по понедельникам, при этом планируется принимать не более 500 визовых заявлений в день.

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