В Госдуме выступили за повышение и бессрочность маткапитала

Такой законопроект внесут на рассмотрение депутаты "Справедливой России - За правду"

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" предлагают сделать выплату материнского капитала бессрочной, а его размер на второго ребенка увеличить с 693 до 933 тыс. рублей. Также парламентарии выступают за установления выплат за третьего ребенка в размере 1,399 млн рублей.

Как пояснил "Известиям" руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, России нужно срочно решать демографическую проблему, а предлагаемые инициативы могли бы простимулировать рождаемость в стране.

Размер материнского капитала на первого ребенка в 2022 году составляет 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. рублей, если его оформляла.

В федеральном правительстве и в Министерстве финансов пока не комментировали предложения депутатов.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России с начала 2022 года направил 162,5 млрд рублей по заявлениям семей о распоряжении материнским капиталом. Самым популярным направлением программы остается улучшение жилищных условий: свыше 387 тысяч обратившихся в ПФР родителей (61%) распорядились средствами на эти цели, получив больше 148 млрд рублей.

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