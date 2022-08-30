Точно в цель: Минобороны показало работу вертолетов Ка-52 на Украине

Аллигаторы" эффективно уничтожают бронетехнику, опорные пункты и другие военные объекты ВСУ

Теперь кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 от нашего Минобороны. "Аллигаторы" эффективно уничтожают бронетехнику, опорные пункты и другие военные объекты ВСУ. Кроме того, летчики сопровождают колонны, доставляют десант, грузы и оказывают поддержку с воздуха. Полеты проходят на предельно малой высоте, чтобы не попасть в зону действия вражеских ПВО. За штурвалом - настоящие асы, выполняющие невероятные маневры. Вертолеты внезапно появляются, дают залп, в случае опасности отстреливают тепловые ловушки и уходят, не дав противнику ни единого шанса на ответный удар.

"У меня как у штурмана, основная задача – это выводить летчика на цель в точное время. Также помогать ему в уничтожении колонн, опорных пунктов. Точно по координатам и точно в цель - как по времени, так и по месту", - говорит штурман вертолета Владислав.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"