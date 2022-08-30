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Получил ранение, но продолжил бой: названы имена новых героев спецоперации

08:32
  • вторник
  • 30 августа 2022

Российские военные проявляют мужество и отвагу

Майор Илья Худин оперативно вскрыл огневые точки украинских националистов и сам вел корректировку огня. Артиллерийский дивизион под его командованием уничтожил 3 бронетранспортера, 4 орудия, в том числе западного производства, и до 30 радикалов.

Младший сержант Александр Политов во время массированного обстрела неприятелем получил ранение, но продолжил вести прицельный огонь по врагу. Вместе с экипажем танка он неоднократно отражал атаки боевиков, которые так и не смогли вернуть под свой контроль населенный пункт.

Ефрейтор Жаргал Баторов обнаружил замаскированные позиции радикалов и в составе группы десантников атаковал их. Жаргал ликвидировал 10 украинских диверсантов. Благодаря его решительным действиям наша колонна совершила марш без потерь.

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