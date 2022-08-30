Байден планирует продать Тайваню оружие на $1,1 млрд

Американский лидер попросил разрешение у конгресса

Президент США Джо Байден в ближайшее время намерен обратиться к Конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню американских вооружений на сумму порядка 1 миллиарда 100 миллионов долларов.

Как сообщает издание Politico, проект сделки предполагает среди прочего отправить на остров 100 ракет класса "воздух-воздух" и 60 противокорабельных снарядов. Газета не уточняет, когда именно Белый дом намерен обратиться к законодателям. Но это не помешало представителю администрации Джону Кирби заявить: Вашингтон намерен продолжить оказание помощи Тайваню в сфере безопасности.

КНР уже потребовала от США немедленно прекратить продажу вооружения острову и отказаться от контактов с Тайбэем по военной линии. Все это серьезно нарушает принцип "одного Китая" и ведет к эскалации напряженности в регионе, заявили дипломаты.

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