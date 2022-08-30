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Российские военные восстановили взорванный ВСУ мост в ЛНР

09:43
  • вторник
  • 30 августа 2022

В Луганской народной республике российские военные возвели понтонно-мостовую переправу через реку Северский Донец. Она вновь соединила освобожденные населенные пункты.

Автомобильный мост во время отступления взорвали националисты. Сейчас, когда всё больше беженцев возвращаются в свои дома, в нем возникла острая необходимость. Переправу длиной около 140 метров  соорудили в кратчайшие сроки.

Она может выдерживать нагрузку до 40 тонн. По ней уже доставляют продукты, стройматериалы и предметы первой необходимости.

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