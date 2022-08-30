Мишустин утвердил график выходных дней в 2023 году

Постановление определяет нерабочие праздничные дни

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее календарь рабочих и нерабочих праздничных дней в 2023 году. Об этом во вторник, 30 августа, рассказали в пресс-службе кабмина.

Как сообщает пресс-служба правительства в своем Telegram, поскольку в 2023 году нерабочие праздничные дни 1 и 8 января выпадают на воскресенье, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.

В результате новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

Нерабочими также будут дни с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня, с 4 по 6 ноября.

Ранее в Госдуме предложили работникам, день рождения которых приходится на рабочий день, предоставить право на трудовую льготу — сокращать продолжительность такого рабочего дня на час, чтобы дать именинникам возможность подготовиться к празднованию дня рождения.

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