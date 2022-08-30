Появились подробности о миссии ЕС по подготовке ВСУ

Тренировать украинских военных будут за пределами страны

Тренировочная миссия Евросоюза по подготовке украинской армии может начать работать еще до конца 2022 года за пределами Украины. Об этом во вторник, 30 августа, рассказал информированный источник в Брюсселе.

По словам собеседника ТАСС, в рамках ЕС уже обсуждаются планы создания миссии по подготовке кадров для Вооруженных сил Украины.

При оптимальном развитии событий эта миссия может быть развернута за пределами Украины уже к концу осени — началу зимы, заявил источник.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Вооруженные силы Украины в скором времени перейдут на вооружение стандартов НАТО. По словам представителя Пентагона, для полной интеграции в систему вооружений НАТО потребуется не менее трех лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"