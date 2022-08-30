Семь стран могут покинуть ЕС после заявлений Шольца

Шольц разваливает Евросоюз, считает эксперт

Предложение канцлера Германии Олафа Шольца реформировать ЕС может спровоцировать выход из союза ряда стран.

Своим заявлениями немецкий политик "отталкивает" как уже вошедшие в Евросоюз страны, так и потенциальных участников, сообщил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

"Первыми из ЕС могут выйти Венгрия и Голландия. Возможно, Нидерланды, Болгария, Румыния, Испания. Дело может дойти до маленьких стран - до Болгарии и стран, которые недавно вошли в ЕС", - заявил эксперт.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц предложил обсудить возможность реформы ЕС и отказа от права вето, остановившись на принципе большинства при принятии решений в таких вопросах, как санкции или права человека.

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