Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 12-летней Лизы Толстокорой

У девочки врождённая хромосомная патология

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 12-летней Лизы Толстокорой. Девочка, у которой врождённая хромосомная патология, уже несколько лет борется с лейкозом. Позади тяжелые курсы химиотерапии. И чтобы победить болезнь, необходима срочная пересадка костного мозга. А сразу после операции - иммунная терапия. Но препарат стоит более 5 миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

12-летняя Лиза почти не говорит, но все хорошо понимает. Это так называемый "солнечный" ребенок, с врождённой хромосомной патологией. Младшая, поздняя дочка в семье, родители приняли и полюбили ее именно такой. Но когда Лизе исполнилось 7 лет — оказалось, что это еще не все испытания.

"Заболела Лиза в свой день рождения, такое трагическое стечение обстоятельств. День рождения у нас 28 апреля , 28 апреля 2017 года мы попали в Ставропольскую больницу. И установили диагноз лейкоз", - говорит мама Ирина Тостокорая.

Следующие несколько лет прошли как в тумане, говорит мама. Больницы, капельницы, курсы химиотерапии, и казалось бы — Лиза победила. Жизнь вроде бы вошла в привычное русло. Но смертельная болезнь ударила снова:

"Через пять лет у нас произошёл рецидив, и что самое ужасное – опять в день рождения, 28 апреля. Ровно через пять лет, число в число. Ну, конечно, это опять паника, страх, ужас. Это истерика", - говорит мама.

Лизу перевезли в клинику в Санкт-Петербурге. Она была в таком тяжелом состоянии, что даже ходить не могла сама — ее возили в инвалидном кресле. Девочка перенесла еще три блока химиотерапии. Сейчас Лизе легче, но врачи не теряют бдительности. Недавнее обследование показало, что рецидив у девочки осложненный:

"Это не просто рецидив заболевания, не только на территории костного мозга, это неизолированное заболевание, а есть так называемое экстрамедуллярное поражение. К сожалению, этот экстрамедуллярный компонент не удается полностью привести к исчезновению", - говорит Юлия Федюкова, врач гематолог, заведующая детским гематологическим отделением ФГБУ НМИЦ онкологии имени Петрова.

Злокачественные клетки разрастаются теперь еще и в области подвздошных костей и мягких тканей. Это значит, что девочке показан новый курс лечения, а очередная химиотерапия для истощенного организма уже слишком опасна.

И вот когда заговорили о трансплантации костного мозга, тоже рискованной для человека с генетическими аномалиями, выяснилось, что Лизе крайне повезло. Ее старший брат подходит в качестве донора на сто процентов, Очень редкое попадание, примерно один к миллиону, говорят врачи. У Лизы отличный шанс победить болезнь и его обязательно нужно использовать! Девочку уже начали готовить к операции. Она запланирована на начало сентября. Но сразу после необходимо начать принимать сильные иммунные препараты, которые помогут донорским клеткам точно прижиться без осложнений. Лекарство очень дорогое, 5022373 рубля.

"Мы до этого все время обходились своими силами, и не просили бы, потому что обстоятельства крайние. Потому что это очень дорогостоящие лекарства, до этого мы старались своими силами все делать", - говорит мама.

Если лекарства не будет, Лизе снова потребуется курс химиотерапии, это останется единственным способом бороться с болезнью дальше. Поэтому семья вынуждена просить помощи у неравнодушных людей. Мама и папа просто не представляют жизни без этой доброй, улыбчивой и трогательно беззащитной девочки.

- Мы её все очень любим, и я, и муж, и брат наш старший. Сейчас я разрыдаюсь…. Очень добрая, очень доброжелательная, любит очень животных, зоопарк.

У Лизы дома живут кошка, собака и два попугая — ее лучшие друзья. А еще она мечтает снова побывать в Московском зоопарке, посмотреть на жирафов. Но лечение в Петербурге продлился минимум до декабря. Где семья встретит новый год — зависит от того, удастся ли собрать необходимую сумму. Лиза верит в свою маму, которая всегда рядом. А мама верит в чудо.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

Ждать Лиза не может, препарат нужен как можно скорее. Помочь просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Елизаветы Толстокорой, программа 1468

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