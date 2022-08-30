Провал контратаки ВСУ в районе села Сухой Ставок: Киев загнал войска в ловушку

Потери ВСУ в живой силе и технике оказались колоссальными

Сегодня утром националисты вновь обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, применяя крупнокалиберную артиллерию. Снаряды разорвались у хранилища отработанного топлива. Под ударом и жилые районы Энергодара. Накануне ВСУ попытались прорвать оборону на южном направлении. Но российские войска успешно отразили атаку, разгромив противника.

Звено ударных Ка-52 поднимается в воздух. Разведка обнаружила перемещение пехоты и бронетехники националистов. Скрытно передвигаясь, они пытаются приблизиться к передовым позициям российских войск. Но были обнаружены еще на марше. И вот, экипажам "аллигаторов" поставлена задача уничтожить противника. Застигнутые врасплох националисты отстреливаются из "Стингеров". Но "вертушки" к этому готовы, резко делают вираж и уворачиваются от атаки с земли.

"Когда было неожиданное наступление противника, мы получили задачу - уничтожить опорный пункт, прилетели туда, там завязался бой, наши не подкачали, мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение и ракеты в нашу сторону", - говорит штурман вертолета Владислав.

Контрнаступление, организованное ВСУ, оказалось провальным. Националисты рассчитывали прорвать оборону союзных сил двойным маневром. Первый, отвлекающий, в направлении Очаковского Лимана. Второй, основной, на деревню Сухой Ставок. В бой радикалы бросили два батальона морской пехоты и еще один танковый. Но в итоге были остановлены массированными ударами российской авиации и артиллерии.

Попытка занять Сухой Ставок, говорят военные, равносильна самоубийству. Деревня находится в степи. Простреливается насквозь. Укреплений здесь нет. Поэтому и потери ВСУ в живой силе и технике оказались колоссальными. Проще говоря, Киев, желая продемонстрировать Западу решительность, загнал свои же подразделения в ловушку.

По боевикам и сейчас ведут плотный огонь российские дивизионы. В первые же часы артиллерийской атаки были уничтожены более 25 польских танков. Пытаясь хоть как-то удержаться в чистом поле, ВСУ отправили на подмогу националистам несколько резервных рот. Но в результате только оголили свои же позиции под Николаевым. То есть, говоря тактическим языком, авантюра ВСУ с контрнаступлением может закончится еще и потерей оборонительных линий на этом участке.

В артиллерийские дуэли с союзными силами радикалы теперь предпочитают не вступать. Огневой перевес не на их стороне. На каждый выстрел в ответ прилетает десяток снарядов. Поэтому националисты бьют по мирным кварталам Донецка, Макеевки, Херсонской и Харьковской областей. Жители этих районов для Киева теперь тоже - сепаратисты.

Очередной удар ВСУ нанесли по Энергодару и территории Запорожской АЭС. Опять били по хранилищу радиоактивного топлива. Радикалы делают все, чтобы сорвать поездку инспекторов МАГАТЭ.

Впрочем, несмотря на ежедневные провокации, российские военные продолжают восстанавливать инфраструктуру освобожденных районов. Мост через реку Северский Донец на Луганщине националисты взорвали во время отступления. Военные инженеры в кратчайшие сроки возвели временную переправу. По ней в свои дома уже возвращаются беженцы. А сейчас идет капитальный ремонт и основного полотна.

Тимур Абдуллаев, Алина Голубева, "ТВ Центр".

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