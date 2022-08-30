Трижды вызвал огонь на себя: семье погибшего капитана Козловского передали звезду Героя России

Золотую звезду вручил командующий Северным флотом

Капитану Евгению Козловскому, погибшему в ходе спецоперации по защите Донбасса, присвоили звание Героя России посмертно. Золотую звезду и грамоту его семье вручил командующий Северным флотом.

Высокую государственную награду "Золотую звезду" принимают вдова и отец героя - капитана Евгения Козловского. За время церемонии они не проронили ни слова, а только слушали тех, кто совсем недавно там, на передовой, здоровались за руку с их родным Женей.

"Он исполнил свой воинский долг до конца. Все его действия, действия его подчинённых были нацелены на выполнение боевой задачи. Он её выполнил", - говорит командующий Северным флотом, адмирал Александр Моисеев.

Ценой собственной жизни. Тот июньский бой под Харьковом стал для командира отдельной мотострелковой бригады Северного Флота последним. Мужество, с которым шел в атаку Козловский, сейчас вспоминают подчиненные, ученики. Рота захватила господствующую высоту. В окружении противника, капитан Козловский трижды вызывал огонь на себя. С риском для жизни взяли стратегически важный рубеж недалеко от села Дементьевка. Эта операция была тщательно спланирована и продумана до мелочей.

"Когда они подошли к противнику для захвата высоты, используя темное время суток, противник этого не ожидал. Выбили противника с высоты, заняли оборону на данном участке. После чего противник попытался выбить капитана Козловского с данной высоты, применял порядка 7 атак", - говорит заместитель командира мотострелковой бригады Сергей Бойко.

Тяжелая артиллерия и реактивные системы залпового огня. Евгения Козловского ранило, но он продолжал отдавать приказы. Но вот повторный обстрел. Тяжелое ранение, не совместимое с жизнью. Офицер по призванию и по совести. Он с детства хотел быть военным. И не отступал от своей мечты.

"Когда началась спецоперация, он поехал не в числе первых. И он по этому поводу как бы расстроился очень сильно. Типа, у меня есть опыт боевой, есть, что людям дать, где проявить себя лучше. И вот в итоге добился того, что он поехал следующей командой", - говорит замполит батальона мострелковой бригады Северного флота Дмитрий Носов.

Его бригада – это его семья. Он всегда мог найти самые нужные слова.

"Как старший брат. И он относился ко мне как к младшему брату. По службе очень много научил. И тоже сейчас был в командировке и его знания и его опыт мне очень помогли. Благодаря чему, я и стою здесь", - говорит командир взвода мотострелковой бригады Северного флота Чингиз.

Рота Козловского – гордое звание звучало в фронтовых сводках. И даже после смерти героя менять его не собираются.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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